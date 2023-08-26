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Ильхам Алиев: Единственным выходом возвращения на наши земли была война

Ильхам Алиев: Единственным выходом возвращения на наши земли была война

Оккупация Лачына была большой трагедией, как для лачынцев, так и для всего азербайджанского народа. Оккупация каждого села, города была большой трагедией, но оккупация Лачына была большим испытанием, большой катастрофой со стратегической точки зрения.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном «Дню города Лачын».

«Потому что таким образом между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникала географическая связь, и началом наших последующих потерь стала потеря именно городов Шуша и Лачын. В истории независимого Азербайджана месяц май был связан с этими двумя трагическими днями. То есть в нашей независимой жизни май был трагическим месяцем, потому что 8 мая была оккупирована Шуша, а 18 мая – Лачын. Оккупация потрясла нас внутренне, эта оккупация была началом оккупации других наших земель, потому что первой была оккупирована Шуша, а после нее – Лачын», – отметил глава государства.

По его словам, единственным выходом возвращения на наши земли была война, — Алиев

«Мы с гордостью живем на своих родных землях. Каждый лачинец, каждый бывший вынужденный переселенец сегодня живет с чувством гордости. Каждый азербайджанец, все граждане Азербайджана во всех уголках страны, азербайджанцы мира живут с чувством гордости за то, что мы, одержав историческую Победу, продемонстрировали всему миру силу, волю азербайджанского народа, и мы вернулись на свои земли, проливая кровь», – сказал президент.

Отметив, что единственным выходом возвращения на наши земли была война, президент сказал: «Мы вели справедливую войну, мы сражались, воевали на своей земле. Мы не заримся на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим».

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