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Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования

Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования

Для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин азербайджанские предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети «X“.

«День города Лачына – особый день в нашей стране, который олицетворяет заботу, сострадание и доброту. Вызывает гордость и радость, что именно в этот день машина для разминирования азербайджанского производства была представлена предпринимателями в качестве пожертвования в Фонд возрождения Карабаха для очистки освобожденных от оккупации территорий. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в это дело», – отметил он.

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