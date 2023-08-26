Данилов: Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада

Желание России сохранить присоединенные территории является «подтверждением полной неадекватности Кремля», заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, уступки России и переговоры с нею будут фиаско стран Запада.
6 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет контролировать все территории, которые записаны в ее Конституции.
«Для меня попытка аннексировать часть украинских территорий стала очередным подтверждением полной неадекватности Кремля в оценке как политической, так и военной ситуации»,— прокомментировал Данилов.
Он выступил против того, чтобы идти на какие-либо уступки Владимиру Путину. «Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада и положат начало обратному отсчету до начала антидемократической контрреволюции и продвижения автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая»,— уверен глава СНБО.