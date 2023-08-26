Данилов: Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада

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Желание России сохранить присоединенные территории является «подтверждением полной неадекватности Кремля», заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, уступки России и переговоры с нею будут фиаско стран Запада.

6 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет контролировать все территории, которые записаны в ее Конституции.

«Для меня попытка аннексировать часть украинских территорий стала очередным подтверждением полной неадекватности Кремля в оценке как политической, так и военной ситуации»,— прокомментировал Данилов.

Он выступил против того, чтобы идти на какие-либо уступки Владимиру Путину. «Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада и положат начало обратному отсчету до начала антидемократической контрреволюции и продвижения автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая»,— уверен глава СНБО.