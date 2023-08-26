Обнародовано количество гостиниц в Грузии

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В 2022 году в Грузии было действующих около 2,2 тысячи экономических субъектов, работающих в сфере гостиничных услуг. Эти предприятия владели 2 213 гостиницами и аналогичными заведениями гостиничного типа. Этот показатель на 24,6% превышает аналогичный показатель 2021 года.

По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», как и в предыдущем 2021 году, 99,3% всех заведений были в частной собственности, в то время как 0,7% принадлежали государству.

В течение прошлого года общая площадь действующих гостиниц и аналогичных заведений в Грузии составила 3 195,4 тысячи квадратных метров, что на 20,9% больше, чем в 2021 году. Общая жилая площадь всех номеров достигла 1 489,5 тысячи квадратных метров, отмечая увеличение на 12,8% по сравнению с предыдущим годом.

Общее количество мест в работающих гостиницах и аналогичных заведениях достигло 97,8 тысяч, представляя рост на 11,4% по сравнению с показателем 2021 года. Общее количество номеров также увеличилось на 6,3% и достигло 45,8 тысячи.

В течение 2022 года гостиницы Грузии приняли 4,9 миллиона гостей, отмечая значительный рост на 61,9% по сравнению с 2021 годом. Из них 60,5% составляли иностранные гости, а большинство из них (488,9 тысячи) были гражданами Израиля.

Гости из стран Европейского союза составили 6,2%, в основном из Германии (29,4%) и Польши (28%).

Наибольшая доля иностранных гостей, выбравших гостиницы и аналогичные заведения для отдыха и досуга, приходится на граждан Израиля и России (соответственно 18,8% и 14,5%).

В сфере гостиничного бизнеса в 2022 году заняты были около 23,3 тысячи человек, из которых 56,4% составляли женщины.