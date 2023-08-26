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В Баку пройдет форум «Черноморско-Каспийская логистика 2023»

В Баку пройдет форум "Черноморско-Каспийская логистика 2023"

20-21 сентября в Баку состоится форум «Черноморско-Каспийская логистика 2023: коридоры, грузы, инфраструктура», организованный при сотрудничестве ООО «Морская инженерия и строительство» Азербайджана (AMEC) и при организации Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

В пресс-релизе, распространенном ABADA. было отмечено. что на форуме будут обсуждаться современные реалии, активное использование логистическими компаниями и грузоотправителями транспортных коридоров, проходящих по территории стран Черного и Каспийского морей, а также вопросы развития новых услуг, маршрутов и инфраструктуры.

В рамках форума также будут проведены обсуждения с профессионалами логистической отрасли Черноморского и Каспийского регионов по актуальным рыночным проблемам.

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В Баку пройдет форум "Черноморско-Каспийская логистика 2023"
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В Баку пройдет форум «Черноморско-Каспийская логистика 2023»

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