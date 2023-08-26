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В США придумали новый вид смертной казни

В США придумали новый вид смертной казни

Американский штат Алабама хочет применить смертную казнь с вдыханием азота. Если это произойдет, то это будет первый штат в США, применивший такой метод по отношению к заключенному. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, офис генерального прокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни некого Кеннета Юджина Смита, который избежал смертельного наказания в 2022 году, так как ему не смогли ввести смертельную инъекцию.

«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», — говорится в статье.

При таком виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. В настоящее время такой метод наказания разрешен в трех штатах США, но на практике никогда не применялся.

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