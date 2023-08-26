Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено) |
Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину |
Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина |
Сбит квадрокоптер вооруженных сил Армении (фото) |
Русские не прекращают свои провокации в Карабахе: появилось новое видео |
Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
В Кремле ответили на вопрос о причастности Путина к гибели Пригожина |
Дания запретит сжигать Коран |
На ППП «Лачин» с кареты скорой медицинской помощи удалили символику сепаратистов (видео) |
Главное Экономика

В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ

В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ

13-14 сентября в Стамбуле пройдет форум по мультимодальным перевозкам и логистике с участием представителей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Согласно информации, распространенной пресс-службой ОТГ, целью мероприятия является развитие партнерских отношений и содействие устойчивости глобальных цепочек поставок, уделяя особое внимание развитию маршрутов мультимодальных перевозок по Центральному и Южному коридорам.

Участники обсудят стратегии развития инфраструктуры, модернизации и наращивания потенциала, включая инвестиционные возможности и модели финансирования.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку пройдет форум "Черноморско-Каспийская логистика 2023"
Экономика

В Баку пройдет форум «Черноморско-Каспийская логистика 2023»

2023/08/26, 11:00
Цена на азербайджанскую нефть превысила 88 долларов
Экономика

Цена на азербайджанскую нефть превысила 88 долларов

2023/08/26, 10:00
В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ
Экономика

В Стамбуле состоится логистический форум стран-членов ОТГ

2023/08/26, 09:47
Азербайджан и Великобритания подписали меморандум в сфере развития животноводства
Экономика

Азербайджан и Великобритания подписали меморандум в сфере развития животноводства

2023/08/25, 10:32
"Соллерс" запустит осенью производство автомобилей в Азербайджане
Экономика

«Соллерс» запустит осенью производство автомобилей в Азербайджане

2023/08/24, 20:41
Увеличено финансирование восстановительных работ в Карабахе
Экономика

Увеличено финансирование восстановительных работ в Карабахе

2023/08/24, 17:55
Чем Азербайджан привлекателен для Узбекистана?
Экономика

Чем Азербайджан привлекателен для Узбекистана?

2023/08/23, 17:58
Equinor может выйти из крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана
Экономика

Equinor может выйти из крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана

2023/08/22, 19:13
Bloomberg: Запад покупает российскую нефть дороже потолка
Экономика

Bloomberg: Запад покупает российскую нефть дороже потолка

2023/08/21, 22:40