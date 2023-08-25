Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено) |
Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину |
Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина |
Сбит квадрокоптер вооруженных сил Армении (фото) |
Русские не прекращают свои провокации в Карабахе: появилось новое видео |
Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
В Кремле ответили на вопрос о причастности Путина к гибели Пригожина |
Дания запретит сжигать Коран |
На ППП «Лачин» с кареты скорой медицинской помощи удалили символику сепаратистов (видео) |
Главное Мир

Медведев заявил, что «история и бог уже наказали Саакашвили»

Медведев заявил, что "история и бог уже наказали Саакашвили"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили понес самое страшное наказание и стал изгоем в родной стране.

«Мне кажется, история и Господь Бог его уже осудили максимально строго. Он превратился в изгоя на своей родине», – сказал он, отвечая на вопрос, должен ли бывший грузинский лидер предстать перед международным трибуналом, или же достаточно приговора грузинского суда.

Медведев напомнил, что хотя Саакашвили прежде был главой государства, но «совершил дурацкий политический вояж на Украину, где попытался служить другой стране». «Это довольно странно для руководителя иного государства, это в принципе не принято», – констатировал он. «Тем не менее он попытался это сделать, его и оттуда выбросили, потому что он показал свою некомпетентность и склочность», – добавил замглавы Совбеза РФ.

«В конечном счете он под влиянием своих политинструкторов из США, из спецслужб, попытался вновь проникнуть на территорию родной страны и попал в тюрьму по заслугам, он уже осужден всеми. Но самое главное, что он осужден своим народом», – заключил политик.

Теги:
Из этой рубрики
Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень»
Мир

Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень»

2023/08/26, 00:57
Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено)
Мир

Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено)

2023/08/26, 00:42
В Турции планируют убрать алкоголь из all inclusive в отелях
Мир

В Турции планируют убрать алкоголь из all inclusive в отелях

2023/08/26, 00:33
В Норвегии модернизируют забор на границе с Россией из-за оленей
Мир

В Норвегии модернизируют забор на границе с Россией из-за оленей

2023/08/26, 00:03
Медведев заявил, что "история и бог уже наказали Саакашвили"
Мир

Медведев заявил, что «история и бог уже наказали Саакашвили»

2023/08/25, 23:57
Хакан Фидан заявил, что Россию необходимо вернуть зерновую сделку
Мир

Хакан Фидан заявил, что Россию необходимо вернуть зерновую сделку

2023/08/25, 23:42
Россия недовольна из-за отказа Армении впустить Кривопускова
Мир

Россия недовольна из-за отказа Армении впустить Кривопускова

2023/08/25, 22:55
На месте падения самолёта Пригожина найдены чёрные ящики
Мир

На месте падения самолёта Пригожина найдены чёрные ящики

2023/08/25, 22:21
СМИ: США тайно ослабили санкции против Ирана, чтобы навредить России
Мир

СМИ: США тайно ослабили санкции против Ирана, чтобы навредить России

2023/08/25, 22:13