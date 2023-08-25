Медведев заявил, что «история и бог уже наказали Саакашвили»

91 Просмотров

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили понес самое страшное наказание и стал изгоем в родной стране.

«Мне кажется, история и Господь Бог его уже осудили максимально строго. Он превратился в изгоя на своей родине», – сказал он, отвечая на вопрос, должен ли бывший грузинский лидер предстать перед международным трибуналом, или же достаточно приговора грузинского суда.

Медведев напомнил, что хотя Саакашвили прежде был главой государства, но «совершил дурацкий политический вояж на Украину, где попытался служить другой стране». «Это довольно странно для руководителя иного государства, это в принципе не принято», – констатировал он. «Тем не менее он попытался это сделать, его и оттуда выбросили, потому что он показал свою некомпетентность и склочность», – добавил замглавы Совбеза РФ.

«В конечном счете он под влиянием своих политинструкторов из США, из спецслужб, попытался вновь проникнуть на территорию родной страны и попал в тюрьму по заслугам, он уже осужден всеми. Но самое главное, что он осужден своим народом», – заключил политик.