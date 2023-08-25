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Хакан Фидан заявил, что Россию необходимо вернуть зерновую сделку

Хакан Фидан заявил, что Россию необходимо вернуть зерновую сделку

Россия должна быть частью зерновой инициативы, ее нужно вернуть в сделку, чтобы обезопасить портовую инфраструктуру, имеющую ключевую важность для поставок.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве, где находится с визитом.

«Мы не можем одобрить удары по портовой инфраструктуре, которая играет ключевую роль в процессе поставок зерновых. И вот по этой причине мы изначально думали над тем, что Россию нужно вернуть в уравнение. В другом решении, в альтернативе, в которой не будет России, мы можем ожидать <…> [рисков для портов]. И об этом мы говорили украинским коллегам», – сказал он. Трансляцию вел телеканал ТRТ.

«По этой причине мы продолжим дипломатические усилия в этом направлении», – добавил Фидан.

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