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В Лачинском районе открылся съемочный павильон творческой студии «Хочазфильм» (фото)

В Лачинском районе открылся съемочный павильон творческой студии «Хочазфильм» (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии «Хочазфильм» в Лачинском районе.

Глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в павильоне, передает Азертадж.

Было отмечено, что студия «Хочазфильм», являющаяся проектом уникального многогранного творческого пространства в Карабахе, состоит из двух административных зданий и съемочного павильона в городе Лачин. Название студии взято от названия скал Хочаз, которые считаются одним из главных символов Лачинского района. Студия будет функционировать как региональный аудиовизуальный центр по созданию летописи оккупационного и послеоккупационного периодов Карабахского региона в целом и, главным образом, Лачина. Студия будет оказывать приезжающим в регион для съемок местным и иностранным кинопроизводителям путеводительские и локационные услуги, связанные богатой природой, возможностями региона, обеспечит их соответствующим оборудованием. На основе сотрудничества с местными и зарубежными медиа, государственными организациями, государственными и частными киностудиями студия также будет представлять аудиовизуальный контент из региона.

Было доведено до внимания, что перспективные направления деятельности студии «Хочазфильм», являющейся многогранным творческим пространством, весьма широки. Они включают реализацию проектов, связанных с широкомасштабной популяризацией Карабахского региона, освещение культурно-массовых мероприятий, которые будут проходить в регионе, ознакомление с восстановительными работами в Лачине, продвижение национальных брендов и местной продукции, сотрудничество с кинотеатром и творческим союзом, летние школы для молодежи, творческие ателье, организацию кинематографических и художественных курсов и конкурсов. На территории студии также будут действовать «Hochaz Отель» и «Hochaz Кафе».

Было сообщено, что по техническому оснащению, в том числе акустике, светоизоляции, павильон соответствует международным стандартам. Все декорации, наиболее востребованные в киноиндустрии, являются ручной работой и изготовлены по заказу «Хочазфильма». Все это очень важно с точки зрения налаживания взаимовыгодного сотрудничества с различными агентствами и студиями для кино- и других коммерческих съемок. На начальном этапе в павильоне установлены редкие декорации – самолет, вертолет, тюрьма, научная лаборатория и трехсторонний зеленый экран. В соответствии со спросом кинопавильон планируется регулярно пополнять новыми декорациями.

Кроме того, было отмечено, что первым проектом творческой студии «Хочазфильм» является художественно-документальный фильм «Губернатор Карабаха», повествующий о жизни и деятельности первого военного министра Азербайджанской Демократической Республики Хосров бека Султанова, который был родом из Лачина. Цель проекта – проведя исторические параллели, донести до мира правду об оккупационной политике, преступлениях, совершенных вокруг Карабаха и Зангезура армянскими дашнаками и большими политическими силами, имеющими интересы на Кавказе, прославлять и пропагандировать величие, мощь азербайджанского народа, государства, одержавших Победу в 44-дневной Отечественной войне.

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