Британская разведка: Еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту

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Британские разведслужбы полагают, что глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, несмотря на то, что, по их мнению, этому нет однозначных доказательств, следует из распространенного в пятницу заявления министерства обороны Великобритании.

«Еще нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту. Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако высоко вероятно, что он действительно мертв», – говорится в тексте.

Как считают в ведомстве, уход Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на группу «Вагнер».