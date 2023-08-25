Алиевы ознакомились с ходом строительных работ в Лачинском международном аэропорту (фото)

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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Лачинском международном аэропорту.

Генеральный директор ООО “AzVirt” Кямиль Алиев проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе в аэропорту.

Было отмечено, что строительство Лачинского международного аэропорта, фундамент которого заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составит 3 тысячи метров, а ширина – 60 метров.

Аэропорт строится возле села Горчу на высоте 1800 метров над уровнем моря и станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.