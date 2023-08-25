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В Норвегии забили побывавших в России оленей

В Норвегии забили побывавших в России оленей

В Норвегии забили несколько десятков оленей, которые вернулись из России, чтобы сэкономить на компенсациях за ущерб природе.

Об этом сообщает Associated Press.

Из Норвегии на территорию России 24 августа через полуразрушенный забор перебрались 42 оленя, которые искали подходящие пастбища. По данным источника, животные паслись в природном заповеднике «Пасвик» в Мурманской области.

В связи с инцидентом Норвегия теперь должна выплатить России по $4,7 тыс. за каждого перешедшего государственную границу оленя. Кроме того, властям страны придется отдать около $4,4 млн за все дни, которые животные провели в заповедной зоне.

«Вернувшихся животных с тех пор забили из-за опасений, что они могут вернуться в Россию», — отмечает агентство в своем материале.

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