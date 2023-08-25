Карабахские сепаратисты просят Россию организовать встречу с представителями Азербайджана

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Армянские сепаратисты просят Россию организовать встречу с представителями Азербайджана.

«Данная встреча может состояться в месте расположения российских миротворческих сил или в любом другом безопасном месте с участием третьей стороны, благодаря чему конструктивность обсуждения и нерушимость достигнутых договоренностей должны быть обеспечены», – сказал так называемый «министр» сепаратистов в Карабахе Гурген Нерсисян.

Он выразил убеждение, что Россия способна организовать подобную встречу, после которой «должны быть приняты соответствующие решения».