Алиевы ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды «Истису» (фото)

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25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды «Истису» и работой, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе «Истису» в Кяльбаджарском районе.

Управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе, передает Азертадж.

Было сообщено, что Кяльбаджарский завод по розливу минеральной воды «Истису» был построен в 1981 году. Завод прекратил деятельность в конце 1991 года. Завод «Истису», который будет отстроен заново, охватит территорию площадью 7,8 тыс. квадратных метров. На предприятии будут обеспечены работой на двухсменной основе около 100 человек. На заводе будут функционировать производственные линии по розливу в стеклянную и пластиковую тару, поставленные немецкой компанией. Номинальная мощность линии розлива в стеклянную тару составит 16 тыс. единиц в час, номинальная мощность линии розлива в пластиковую тару – 8 тыс. единиц в час. А ежемесячная производственная мощность составит около 8 млн единиц.

Во время информирования о проекте Лечебно-оздоровительного комплекса «Истису» было сообщено, что этот санаторий, начавший деятельность в 1927 году, считался вторым по величине курортом союзного значения в бывшей Азербайджанской ССР. На территории санатория располагались три спальных корпуса, одно здание лечебных ванн, поликлинический корпус. В советский период этот курортно-санаторный комплекс мог принимать 50 тыс. человек в год. Сюда обращались в основном для лечения заболеваний пищеварительной системы.

Общая площадь восстанавливаемого Лечебно-оздоровительного комплекса «Истису» составит 32 тысячи квадратных метров. В комплексе будут созданы 145 номеров, 10 коттеджей.

В СПА-центре комплекса будут располагаться термальная баня, помещение для приема лечебных ванн, врачебный кабинет, а также различные лечебные бассейны, процедурные, кабинеты гидротерапии под давлением, массажа, паровая, соляная комнаты, зоны отдыха, салон красоты. Здесь гостям также будут оказывать услуги различные объекты общественного питания, детский развлекательный центр, игровая комната, спортивное кафе, караоке-зал, кафетерий.

Было отмечено, что пробы из источника «Ашагы Истису» были взяты немецкими специалистами, проведены анализ и тестирование воды. Согласно результатам проведенных анализов и бальнеологических отзывов, натуральная минеральная вода «Истису» обладает физиологическим, метаболическим и лечебным свойствами. Она очень полезна с точки зрения лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта и стимуляции функции пищеварения, лечения дефицита натрия и обезвоживания у пожилых людей, нарушений ортостатической регуляции, инфекций мочевыводящих путей, профилактики и метафилактики оксалата кальция, образования цистиновых и мочекислых камней, профилактики кариеса зубов у детей и подростков, обладает поддерживающим эффектом для взрослых.