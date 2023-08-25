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Песков опроверг госфинансирование ЧВК «Вагнер»

Песков опроверг госфинансирование ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, продолжит ли государство финансировать ЧВК после ее «переезда» в Беларусь.

«Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Беларуси, это совершенно разного порядка темы. Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Безусловно, можно обратиться к властям Беларуси, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет», – заявил представитель Кремля.

Он добавил, что не может ничего сказать о будущем ЧВК «Вагнер».

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