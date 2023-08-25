Президент Узбекистана назначил дочь своим помощником

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд назначений в своей администрации, передает «Sputnik.Узбекистан».

По указу главы государства, место помощника узбекистанского лидера ушло его старшей дочери — 38-летней Саиде Мирзиёевой.

Как отмечается, до этого дочь президента Узбекистана руководила сектором по коммуникациям и информационной политике его администрации. Кроме Саиды, помощником Мирзиёева вновь стал Азиз Магрупов.

При этом места советников президента по вопросам экономического развития и энергетической безопасности заняли Равшан Гулямов и Алишер Султанов. Помощником Мирзиёева по аграрным вопросам стал Шухрат Ганиев, Музаффар Камилов займется религиозными и межнациональными отношениями, а Гофуржон Мирзаев будет решать кадровые моменты.