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Военным атташе показали азербайджанские беспилотники (фото)

Военным атташе показали азербайджанские беспилотники (фото)

Согласно утверждённому министром обороны годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает Минобороны, представителям аппарата военного атташе двадцати двух государств был представлен брифинг об основных направлениях деятельности воинской части. Также были продемонстрированы видеоролики о применении БПЛА в ходе Отечественной войны и даны ответы на интересующие их вопросы.

В рамках визита гостям были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, и дана информация об их тактико-технических характеристиках.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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