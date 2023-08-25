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Мамедов провел переговоры с Галузиным в Москве

Мамедов провел переговоры с Галузиным в Москве

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в рамках своего визита в Россию встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодные отношения сотрудничества в рамках двусторонних, в том числе многосторонних платформ.

Во время встречи стороны обсудили вопросы политического диалога между двумя странами в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, гуманитарные науки и т. д.

Было отмечено, что уровень сотрудничества по направлениям вызывает удовлетворение. В этой связи подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей.

Мамедов проинформировал Галузина о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и работе, проводимой в направлении продвижения мирной повестки дня, о военно-политических провокациях армянской стороны, подрывающих эти усилия, противоречащих международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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