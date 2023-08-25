Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел, – сказал Александр Лукашенко. – А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?» В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.» – «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну». Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите»».