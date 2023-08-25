Прояснена судьба третьего дома, построенного для журналистов

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Распространена официальная информация относительно третьего жилого здания, построенного для журналистов. Руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов на своей странице в Facebook написал об этом.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что соответствующим постановлением Кабинета министров квартиры в 255-квартирном здании, расположенном в поселке Бибиэйбат Сабаильского района по адресу: Сальянское шоссе 20, предусмотрены для передачи семьям шехидов и инвалидам войны», – отметил он.