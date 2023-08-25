Поворотная точка в большой дипломатии Азербайджана

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Визит в Азербайджан министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб вполне заслуживает статуса «поворотной точки» в большой дипломатии Азербайджана. Если кто забыл, Лабиб перед своей поездкой в Азербайджан посетила Грузию и Армению. И, находясь в Ереване, сделала целую серию проармянских заявлений, вплоть до заверений, что прибыла она в Ереван, чтобы выразить поддержку армянской стороне в непростой ситуации. Мадам Лабиб ультимативно требовала от Азербайджана обеспечить «свободное перемещение» людей и товаров по «Лачинскому коридору», заявляла, что «право армянского населения должны уважаться» и т.д.

Намеренно воздержимся от повторения прописных истин и не станем спрашивать у госпожи Лабиб, в курсе ли она, что охранять границы – это суверенное право любого государства. Возможно, шенгенское соглашение, разговоры о «Европе без разделительных линий» привели к тому, что некоторые европейские политики, особенно в странах, расположенных далеко от внешних границ Евросоюза, вообще забыли о том, что государство начинается с границ. Важно другое.

Возможно, мадам Лабиб немного не в курсе, но мы живём в XXI веке, в мире, где есть такая реальность, как интернет, и в результате то, что говорится в Ереване, слышат и читают в Баку в режиме реального времени. Реакция последовало незамедлительно. Нет, визит главы МИД Бельгии в Азербайджан не отменили. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев в аудиенции мадам Лабиб отказал. А министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов довёл до бельгийской гостьи позицию нашей страны. И сделал это достаточно доходчиво – во всяком случае, мадам Лабиб даже выжала из себя что-то насчёт территориальной целостности Азербайджана. Что, правда, не спасло её от позора на совместной пресс-конференции, где глава она невнятно мямлила, отвечая на вопрос, почему её страна, чётко высказываясь в поддержку территориальной целостности Украины, Грузии, Молдовы, ни разу за 30 лет не заявила ничего подобного по поводу Азербайджана. Госпожа Лабиб смогла только повторять безадресные мантры в стиле почивший в бозе Минской группы: дескать надо смотреть в будущее, нужны жесты для мира и т.д.

И вот эти обстоятельства превращают визит главы МИД Бельгии в Азербайджан в знаковое событие. Президент Ильхам Алиев по сути дела направил потенциальным посредникам и «третьим странам» ясный и жёсткий месседж: политические обнимашки с Арменией, выходящие за рамки политической этики и международного права, имеют свою цену. Высоким гостям, в том числе и из Европы, не стоит быть так уж уверенными, что их флирт с Арменией не повлияет на отношения с Азербайджаном, что в Баку максимум постараются «выпустить пар» при помощи полуофициальных заявлений и т.д. Повлияют. Причём самым непосредственным образом.

В те же дни Азербайджан отказался принимать у себя личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Тому пришлось довольствоваться исключительно посещением Армении. Причина та же. Во первых, за годы деятельности Минской группы от репутации ОБСЕ в Азербайджане мало что осталось. Во вторых, нет ясности, с каким мандатом сей занафталиненный персонаж прибыл в регион – Минская группа, напомним, свою деятельность уже прекратила после оглушительного банкротства. Судя по всему, организаторы визита Каспшика не ждали такой реакции от Азербайджана.

А ещё раньше был провал идеи в европейской наблюдательной миссии. Армении казалось, что она всех обвела вокруг пальца: на всё ещё условной границе Азербайджана и Армении появляются евронаблюдатели, процесс демаркации и делимитации заморожен на неопределённый срок, и самое главное, никакого риска, что Азербайджан будет возвращать незаконно удерживаемые Арменией в приграничье территории военным путём даже после армянских провокаций. Но случился облом: миссию пришлось размещать исключительно с армянской стороны. А это уже другие полномочия и совсем другой эффект в двусторонних отношениях.

Азербайджан за годы независимости превратился в самодостаточное и сильное государство. Так что вести политику на Южном Кавказе, не уважая законное право и интересы Азербайджана, уже не получится. А политические обнимашки с Арменией, выходящие за рамки приличия, будут иметь свою цену. Так что теперь внешним игрокам придётся взвешивать последствия собственных решений и определяться с приоритетами. А ещё задумываться, стоит ли голоса армян обвала на азербайджанском направлении.

Нурани