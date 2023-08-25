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Армения должна представлять экологические отчеты об эксплуатации месторождений

Армения должна представлять экологические отчеты об эксплуатации месторождений

«Любая деятельность, осуществляемая на территории Армении, влияет на территорию и природную среду соседних стран, здоровье населения».

На мероприятии «Отчет о космическом мониторинге добывающих месторождений на территории Республики Армения» сказал председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, представитель ОО «Специалисты в сфере использования воды» Амин Мамедов, сообщает АПА.

Он сказал, что для этого страны должны присоединиться к ряду конвенций:

«Мы присоединились к Конвенции о трансграничных реках. Однако страны, расположенные в верховьях рек, не присоединяются к этим конвенциям, поскольку они уклоняются от обязательств. За почти 30-летнюю оккупацию Армения нанесла серьезный ущерб нашей экологии, незаконно эксплуатируя месторождения на наших территориях. Несмотря на то, что в результате 44-дневной войны наши территории были освобождены, Армения продолжает эту деятельность на своей территории. В этом смысле влияние на Азербайджан, особенно на экологию Нахчыванской Автономной Республики, велико.

При разработке этих месторождений используются различные химические продукты, в то же время взрывы негативно влияют на плодородие почв, качество подземных и поверхностных вод».

По словам Амина Мамедова, Армения должна представлять экологические отчеты об эксплуатации месторождений в соответствии со своими обязательствами в рамках конвенций, к которым присоединилась: «К сожалению, результаты наших расследований как членов коалиции показывают, что они это делают без соблюдения прозрачности. Как страна, расположенная в этом регионе, мы не можем закрывать на это глаза.

Даже некоторые месторождения эксплуатировались в течение последних десятилетий. Космические исследования показывают, что площадь этих месторождений значительно расширилась, а цвет почвы свидетельствует о несоблюдении экологических норм».

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