В 2023 году экспорт России из Армении составил $2 млрд

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Товарооборот между Арменией и Россией за семь месяцев 2023 года составил $3,7 млрд.

Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян перед «Деловым завтраком с представителями бизнес-сообщества Армении и России» с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, передает «Sputnik Armenia».

По его словам, торговля между Арменией и Россией растет: $2 млрд в общем объеме товарооборота составил экспорт из Армении, $1,7 млрд долларов – экспорт из России.

«Это на 70% больше, чем в прошлом году, а в прошлом году у нас был удвоенный товарооборот по сравнению с 2021-м годом. То есть, торговля растет достаточно живо, но мы видим, что это не предел и намерены нарастить наше сотрудничество в разных сферах», – сказал армянский министр.