Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
В Кремле ответили на вопрос о причастности Путина к гибели Пригожина |
Дания запретит сжигать Коран |
На ППП «Лачин» с кареты скорой медицинской помощи удалили символику сепаратистов (видео) |
ВСУ ударили по воинской части в Крыму: много раненых, есть погибшие |
Париж готовит антиазербайджанскую провокацию в ООН |
В село Забух Лачынского района отправились первые 20 семей |
Трамп впервые за два года вышел в Twitter, опубликовав тюремное фото |
Граждане Турции погибли в Кяльбаджаре |
Главное Мир

В 2023 году экспорт России из Армении составил $2 млрд

В 2023 году экспорт России из Армении составил $2 млрд

Товарооборот между Арменией и Россией за семь месяцев 2023 года составил $3,7 млрд.

Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян перед «Деловым завтраком с представителями бизнес-сообщества Армении и России» с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, передает «Sputnik Armenia».

По его словам, торговля между Арменией и Россией растет: $2 млрд в общем объеме товарооборота составил экспорт из Армении, $1,7 млрд долларов – экспорт из России.

«Это на 70% больше, чем в прошлом году, а в прошлом году у нас был удвоенный товарооборот по сравнению с 2021-м годом. То есть, торговля растет достаточно живо, но мы видим, что это не предел и намерены нарастить наше сотрудничество в разных сферах», – сказал армянский министр.

Теги:
Из этой рубрики
Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана
Мир

Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана

2023/08/25, 14:44
В Кремле ответили на вопрос о причастности Путина к гибели Пригожина
Мир

В Кремле ответили на вопрос о причастности Путина к гибели Пригожина

2023/08/25, 14:17
Дания запретит сжигать Коран
Мир

Дания запретит сжигать Коран

2023/08/25, 14:12
«Мне нужно больше золота»: где и как провел последние дни своей жизни Пригожин
Мир

«Мне нужно больше золота»: где и как провел последние дни своей жизни Пригожин

2023/08/25, 13:51
Всплыли новые детали гибели Пригожина
Мир

Всплыли новые детали гибели Пригожина

2023/08/25, 12:55
В 2023 году экспорт России из Армении составил $2 млрд
Мир

В 2023 году экспорт России из Армении составил $2 млрд

2023/08/25, 11:52
ВСУ ударили по воинской части в Крыму: много раненых, есть погибшие
Мир

ВСУ ударили по воинской части в Крыму: много раненых, есть погибшие

2023/08/25, 11:42
Граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут пересекать границу, используя ID-карты
Мир

Граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут пересекать границу, используя ID-карты

2023/08/25, 11:17
На дебатах в США тема Украины - центральная
Мир

На дебатах в США тема Украины – центральная

2023/08/25, 11:06