«Беларусь сегодня»: Карабах превращается в самую передовую часть Азербайджана

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Скоростные трассы, аэропорты, умные поселки, зеленая энергетика — Азербайджанская Республика на территории многострадального Карабаха не просто активно реализует программу «Большое возвращение», а стремится сделать из региона самую передовую часть страны.

Об этом говорится в репортаже белорусской общественно-политической газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Журналисты издания в ходе своей поездки на освобожденные земли ознакомились с будущими инфраструктурными проектами, уже отстроенными зданиями, а также с процессом разминирования.

«Одна из основных частей программы «Большое возвращение», ведущей к возрождению Карабаха — создание дорожной инфраструктуры. Скоростные трассы возводятся с космической скоростью. Пока передвигаться по Карабаху возможно в основном по бездорожью (с редким выездом на части готовых хайвеев), однако по количеству строительной техники, задействованной в обустройстве дорожной инфраструктуры, очевидно, что до открытия трасс остались считанные месяцы. О чем говорить, если аэропорт недалеко от Физули возвели за семь месяцев. Всего на территории азербайджанского Карабаха будет три аэропорта. Второй уже работает в Зангилане. Его, как и аэропорт в Физули, открывали лично Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Третья воздушная гавань будет построена в Лачине,» – говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что процесс восстановление Карабаха происходил бы еще быстрее, если бы не минный риск.

«В распоряжении у азербайджанских саперов сегодня самое современное оборудование: начиная от дронов и заканчивая машинами для разминирования последних моделей. Процесс очистки идет ускоренными темпами. Тормозит лишь отсутствие точных координат расположения мин. По сведениям представителей Агентства Азербайджана по разминированию, на территории Карабаха их установлено около 1 миллиона, а выявлено — 80 тысяч.

Любая война рано или поздно заканчивается. После наступает время возрождения. В случае с Карабахом речь идет даже не о восстановлении, а скорее о возведении нового на месте безвозвратно утерянного. Земля, искореженная военными действиями, требует особого внимания и заботы», – подчеркивают авторы статьи.