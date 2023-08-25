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В Белом доме назвали условие для разморозки российских активов

В Белом доме назвали условие для разморозки российских активов

В Белом доме назвали условие для разморозки активов России, находящихся в юрисдикции США, Франции, Германии, Италии и Британии.

Они останутся заморожены до тех пор, пока РФ «не оплатит причиненный Украине ущерб», сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан после встречи с коллегами из европейских стран.

Советники по безопасности пяти стран собрались в Белом доме в День независимости Украины и подчеркнули свою неизменную позицию по украинскому вопросу, стремление оказать помощь Киеву в противостоянии с Москвой и в восстановлении страны.

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