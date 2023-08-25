Венгрия намерена сама ввести запрет на импорт украинского зерна

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Глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что Венгрия выступает за продление ограничений на импорт украинского зерна в ЕС с 16 сентября, в противном случае страна введет меры на национальном уровне, передает РИА Новости.

По его словам, Венгрия предложила Евросоюзу продлить запрет на ввоз украинского зерна, но пока получала только отрицательный ответ.

«Заранее сообщаю, что в таком случае мы введем на национальном уровне те меры, которые ввели до общеевропейского запрета пять стран, граничащих с Украиной, — Венгрия, Болгария, Польша, Словакия, Румыния», — сказал Гуйяш.