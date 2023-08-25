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Расшифровано последнее сообщение с упавшего самолета Пригожина

Расшифровано последнее сообщение с упавшего самолета Пригожина

Последнее сообщение с упавшего частного самолета Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, в котором мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передала бортпроводница.

Об этом сообщает «МК» со ссылкой на неназванные источники.

23 августа бизнес-джет, который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту разбившегося судна, среди которых были Пригожин, командиры ЧВК, а также три члена экипажа, в том числе Кристина Распопова.

По информации издания, Распопова в 17:40 мск (18:40 по Баку) передала одно сообщение, в котором было одно слово: «Руление».

Больше экипаж самолета не выходил на связь, заявили источники издания.

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