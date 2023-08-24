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МИД Азербайджана о визите бельгийского министра

МИД Азербайджана о визите бельгийского министра

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся в нашей стране с визитом министра иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных учреждений культуры Королевства Бельгия Хаджу Лябиб и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщает МИД, встреча один на один между главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром Хаджой Лябиб была продолжена в расширенном составе с участием делегации с обеих сторон.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией в двустороннем и многостороннем форматах, а также по региональным вопросам. Отмечались возможности дальнейшего расширения соответствующего сотрудничества с Бельгией в области экономики, культуры, торговли, альтернативной энергии, высоких технологий, медицины и фармацевтики и других направлениях в контексте новых реалий в регионе.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что Армения почти 30 лет удерживала территорий Азербайджана под оккупации, разрушила 9 городов и более 300 сел, осуществила политику этнической чистки.

Подробно проинформировав противоположную сторону о нынешней ситуации в регионе и реалиях в поствоенный период, усилиях азербайджанской стороны, направленных на нормализацию отношений и подписание мирного соглашения с Арменией, открытие в регионе транспортных и коммуникационных маршрутов, а также делимитацию границ, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Армения постоянно демонстрирует неконструктивный подход, совершает военно-политические провокации, уклоняется от своих обязательств, вопреки положениям трехстороннего Заявления злоупотребляет Лачинской дорогой для продолжения осуществления военной и минной угрозы.

Министр Джейхун Байрамов также рассказал об инициированной Азербайджаном мирной повестке дня, конструктивном подходе нашей страны и противоречивой, провокационной позиции Армении, занятой в ответ на соответствующие усилия. Он, в частности, отметил, что Армения всячески препятствует усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона, распространяет ложные утверждения, связанные с дорогой Лачин-Ханкенди. Подчеркнув, что армянские жители ежедневно проезжают по Лачинской дороге, министр сообщил, что для доставки на территорию крупногабаритных грузов Азербайджан предложил пользоваться дорогой Агдам-Ханкенди.

По словам главы МИД Азербайджана, некоторые государства закрывают глаза на захватническую политику, десятилетиями осуществляемую в регионе против Азербайджана. Он добавил, что, кроме того, в постконфликтный период против Азербайджана проводится клеветническая кампания, что является ни чем иным, как политическими манипуляциями. В связи с этим отмечалась необходимость не допускать злоупотребления Арменией такими международными инициативами, как, в частности, миссия Европейского Союза.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда поддерживал сосуществование, благосостояние и развитие в условиях мира и безопасности в рамках территориальной целостности нашей страны и будет продолжать предпринимать усилия в этом направлении.

На проведенном затем брифинге министры выступили с заявлениями для прессы по итогам встречи, ответили на вопросы журналистов.

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МИД Азербайджана о визите бельгийского министра
Политика

МИД Азербайджана о визите бельгийского министра

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