Китай призвал не подливать масла в огонь войны в Украине

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Международное сообщество должно искать мирное решение конфликта в Украине, считает постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает РИА Новости. По его словам, мир не должен способствовать эскалации ситуации.

«Международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив <…> создавать условия для мирных переговоров и избегать того, чтобы «подливать масла в огонь», — отметил Чжан Цзюнь.

Он добавил, что конфликт в Украине продемонстрировал бессмысленность деления на блоки в поисках безопасности. Чжан Цзюнь подчеркнул, что такой подход не поможет в урегулировании кризиса.