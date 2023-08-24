В Баку пройдет шествие классических автомобилей

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26 августа перед Центром Гейдара Алиева состоится выставка классических автомобилей, а 27 августа – шествие, организованное Автомобильной федерацией Азербайджана и «Zhara Events».

На выставке будут представлены автомобили, которые примут участие в шествии, а также некоторые из классических автомобилей, выставленных в центре.

Классические автомобили пройдут по маршруту: Центр Гейдара Алиева – улица Гюляры Гадирбековой – улица Юсифа Сафарова – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтяников – улица Юсифа Сафарова – проспект Гейдара Алиева – Бакинский Экспо-центр – центр отдыха «Sea Breeze».

Во время традиционного шествия классический караван из автомобилей, произведенных в разные годы и в разных странах, украсит улицы столицы. У каждого из этих автомобилей своя интересная история. Ретро-автомобили подарят горожанам и гостям столицы незабываемое путешествие в прошлое.

После шествия, классические автомобили будут представлены на выставке в центре отдыха «Sea Breeze», где также состоится концерт с участием известных исполнителей (Айсель, Джин, Диляра Казымова, Эльдар и Нигяр, EMİN, Мурад Ариф, Нура Сури, Рилая Гусейнзаде и Замиг Гусейнов).

Развлекательная программа также включает в себя различные конкурсы, вручение призов победителям в номинациях «Самый дисциплинированный водитель», «Самый уникальный автомобиль», «Самая яркая одежда» и другие.