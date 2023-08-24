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Эрдоган намерен вернуть руководство Анкарой и Стамбулом своей партии

Эрдоган намерен вернуть руководство Анкарой и Стамбулом своей партии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решительном намерении вернуть правящей партии места градоначальников Анкары, Стамбула и других мегаполисов по итогам намеченных на 2024 год муниципальных выборов.

«Через семь месяцев мы победим на местных выборах. В особенности в Стамбуле и Анкаре. Для этого мы будем упорно работать. Будем ходить от двери к двери. Очевидно, в каком состоянии находятся Стамбул и Анкара», – сказал Эрдоган во время церемонии празднования 22-летия правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Турецкий лидер также обратил внимание на недочеты в работе мэров Измира, Мерсина и Аданы. Руководителями этих городов также являются члены НРП. «Мы вернем эти места их прежним владельцам», – указал Эрдоган.

Анкарой и Стамбулом с 2019 года руководят члены оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш и Экрем Имамоглу.

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