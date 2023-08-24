США ввели санкции против матери Кадырова

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Соединенные Штаты внесли в свой санкционный список по России еще 11 физических лиц, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Согласно изложенной им информации, в черный список добавлены, в частности, Аймани Кадырова – мать Рамзана Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Рестрикции были также введены против уполномоченных по правам ребенка в Ростовской области, в Калужской области и Белгородской области Ирины Черкасовой, Ирины Агеевой и Галины Пятых, министра образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой, ректора Севастопольского государственного университет Владимира Нечаева.