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Житель Ханкенди, пропагандировавший сепаратизм в Telegram, объявлен в розыск

Житель Ханкенди, пропагандировавший сепаратизм в Telegram, объявлен в розыск

Генеральная прокуратура распространила информацию по поводу жителя Ханкенди, пропагандировавшего сепаратизм в Telegram.

В информации пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что на основании видеообращения, распространенного 21 августа на русском языке в Telegram и других информационных интернет-ресурсах Матевосяном Кареном Эдуарди, родившимся в Баку в 1970 году и в настоящее время проживающим в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры в его отношении возбуждено уголовное дело и ведется предварительное следствие.

Матевосяну предъявлено обвинение по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законом) и 283.1 (разжигание межнациональной розни и вражды) УК, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

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