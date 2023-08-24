Глава МИД Бельгии заявила о необходимости учитывать территориальную целостность Азербайджана

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Азербайджан прилагает достаточно усилий для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб заявила на пресс-конференции в Баку после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, в настоящее время есть историческая возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, а также для обеспечения устойчивого мира в регионе.

«Конечно же, территориальная целостность Азербайджана должна учитываться [в вопросе достижения мира]. Главы как Армении, так и Азербайджана заявили, что территориальная целостность и суверенитет двух стран должны учитываться. Мы со своей стороны можем только это поддерживать», – заявила глава МИД Бельгии.