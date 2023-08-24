«Тертерское дело»: Прокурор потребовал для генерала Оруджева 12 с половиной лет

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Суд над генерал-майором Бекиром Оруджевом, Интигамом Мамедовым, Рахибом Мамедовым, Зией Казымовым и Ульви Рашидовым, обвиняемыми по «Тертерскому делу», продолжается. Сегодня на процессе в Сумгайытском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева выступил гособвинитель и потребовал приговорить Бекира Оруджева и Зию Казымова к 12 годам и 6 месяцам, Интигама Мамедова и Ульви Рашидова – к 10 годам и 6 месяцам, Рахиба Мамедова – к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Адвокатам предоставлено время для выступления до 14 сентября.