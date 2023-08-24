Когда в Париже «сдадут» Армению?

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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался признать происходящее в Карабахе «геноцидом». «Я бы воздержался от слишком поспешного употребления этого термина», — заявил он в интервью изданию Le Point.

Конечно, хотелось бы верить, что в Париже наконец включили здравый смысл. Но, к сожалению, на фоне клятв и заверений в готовности поддержать свою «сестричку» в это верится с трудом. Голоса армян слишком нужны французским политикам. Другое дело, что слишком уж завышенная планка армянских требований, «хотелок» и ожиданий ставит в неловкое положение даже заведомых «друзей Армении» и платных армянских лоббистов.

Достаточно вспомнить, как от конгрессмена Адама Шиффа требовали лично отправиться на Лачинскую дорогу, открывать «воздушный мост» и т.д. Тем более осторожничать должен Макрон. Которому ко всему прочему надо еще и учитывать не только собственные электоральные, но и общефранцузские экономические интересы. А они, эти интересы, в куда большей степени «завязаны» на Азербайджане. Именно в Азербайджане работает французская Total, здесь приобретают «эйрбасы», именно с французского космодрома французская ракета выводила на орбиту азербайджанские спутники. Расставаться со всем этим Парижу не хотелось бы. А в Баку не будут «выносить за скобки» обнимашки с Ереваном, выходящие за рамки приличия. Не говоря о том, что на французских выборах голосуют все французы, а не только французские армяне.

А это значит, что свою активность на армянском поле Париж будет ограничивать. И что рано или поздно (причем скорее рано, чем поздно) на берегах Сены и Луары Армению попросту «сдадут». Неважно, сделает ли это Макрон или его преемники — вектор УЖЕ очевиден. «Пик» взаимной любви Ереван и Париж уже прошли. И по мере того, как в Париже будут узнавать истинную цену этой самой «любви», шансов, что Армения услышит от своей сестры что-то вроде «Au revoir», будут расти в геометрической прогрессии.

Отдел политики Minval.az