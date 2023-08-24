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ФРГ задержала подозреваемого в экспорте оружия в РФ

ФРГ задержала подозреваемого в экспорте оружия в РФ

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ сообщила о новом деле по предполагаемому нарушению экономических санкций Евросоюза в отношении РФ. Во Франции 10 августа был задержан директор базирующейся в Баден-Вюртемберге компании, а 22 августа его взяли под стражу немецкие правоохранительные органы в аэропорту Франкфурта-на-Майне, после того как он был переправлен в Германию, указывается в заявлении прокуратуры, распространенном в четверг, 24 августа. Позднее суд поместил мужчину в предварительное заключение, сообщает DW.

Немецкий предприниматель Улли З. подозревается в экспорте в РФ станков по производству высокоточных военных винтовок. По данным Федеральной прокуратуры, в 2015 году он продал российскому производителю оружия станки для серийного производства снайперских винтовок и поставил их через третьи страны, используя компании в Швейцарии и Литве. В целях сокрытия своих действий обвиняемый провел данную сделку через другие основанные им фирмы и еще одну российскую компанию, указывается в заявлении. Объем заказа составил около 2 млн евро, отмечается далее.

Кроме того, предприниматель заключил в обход санкций дополнительный контракт на установку техники и обучение сотрудников в России, он был реализован в 2015 и 2016 годах. Кроме того, принадлежащая ему фирма импортировала в начале 2015 года четыре произведенные российским партнером снайперские винтовки на сумму 22 тысячи евро «в испытательных целях». При этом он сфальсифицировал дату заключения сделки, чтобы вывести ее из-под оружейного эмбарго, и записал в договоре дату на год раньше его заключения. Прокуратура не раскрывает полного имени подозреваемого, а также названия его фирм.

В 2014 году после аннексии Крыма Россией ЕС ввел обширные санкции в отношении Москвы, запретив, среди прочего, продажу оружия. Значительно более масштабные штрафные меры последовали после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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