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Тело Пригожина не поддается визуальному опознанию

Тело Пригожина не поддается визуальному опознанию

Визуальное опознание тел пассажиров рухнувшего в Тверской области самолета, в том числе тело бизнесмена Евгения Пригожина, невозможно из-за сильных дефектов при катастрофе. Об этом пишет издание «Фонтанка» в Telegram.

По данным источников издания, визуальное опознание затруднено, так как пассажиры и экипаж сильно пострадали при падении. Однако специалисты смогли определить по косвенным признакам, что Пригожин все-таки находился в самолете. Более точные данные сможет предоставить только экспертиза.

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