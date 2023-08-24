Китай упрекнул Японию в эгоизме

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Китай решительно выступает против начатого 24 августа Японией сброса воды с АЭС «Фукусима-1» и требует прекратить эти «ошибочные действия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел КНР.

Китайское ведомство отметило, что японская сторона не предоставила доказательств законности своих действий, а также «переложила риски на весь мир», «стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана». Помимо этого, Японию призвали не причинять людям во всем мире вред, «исходя из личных интересов».

«Океан является общим достоянием всего человечества, и насильственный запуск сброса ядерных сточных вод «Фукусимы» в океан — это крайне эгоистичный и безответственный акт, игнорирующий международные общественные интересы», — приводит Guardian сообщение МИД. Там также отметили, что Япония своими действиями «наносит открытую рану будущим поколениям человечества». Помимо этого, дипломаты предупредили, что сброс воды может привести к повторению «техногенной катастрофы», случившейся на «Фукусиме» в 2011 году.