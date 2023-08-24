Максим Шевченко – «Минвалу»: Мне трудно представить, что Пригожин и Уткин могли не обратить внимания на это

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Слишком много вопросов вызывает гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в интервью Minval.az заявил российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

– Существует такая конспирологическая версия, что Пригожина, как агента, вывели из игры. Иными словами, в том подбитом самолете Пригожина не было. То есть силам, которые стоят за этой спецоперацией, нужно, чтобы все вокруг думали, что Пригожина устранили. Что вы думаете по этому поводу?

– Это не вопрос веры – это вопрос логики. Я просто допускаю всевозможные варианты, взвешиваю мотивы. Да, были мотивы его устранить. Но таким ли способом? Возможно, у кого-то были мотивы такого демонстративного убийства Пригожина? Я, конечно, исключаю причастность высшей российской власти, потому что вряд ли они являются такими абстрактными психопатами, которые нуждаются в подобных мероприятиях. Была масса возможностей иным образом «наказать» Пригожина. Но на мой взгляд, Пригожин не совершал 24 июня ничего против Путина. За это дело его могли бы арестовать в Африке, подсыпать что-то – миллион способов, помимо демонстративного взрыва самолета Embraer в воздухе между Москвой и Тверью. Ну, у конкурентов Пригожина на африканском театре действий или в других местах вполне могли быть такие мотивы, никто не отменял конфронтацию между достаточно влиятельными, могучими и профессиональными группами российских элит, которые, в том числе имеют колоссальный силовой ресурс. Да и российскими они в полной степени считаться не могут, поскольку они действуют в транснациональном измерении в Африке, Средней Азии, в других частях света. Ваша версия с инсценировкой, конечно, может рассматриваться.

Есть ряд вопросов, которые очевидны. Нам всем показывают видеокадры разбившегося самолета. Но, собственно говоря, есть простые вещи: самолет перед вылетом. Если есть видео того, как Пригожин садится в самолет, то это одна версия. Пригожин ли это или человек, загримированный под него? – такая версия тоже может быть. В аэропортах, откуда взлетают «эмбраеры», полно видеокамер, поэтому получить видео того, как пассажиры садятся в данный самолет, не составит особого труда. Так или иначе, я понимаю, что эти люди проходили особый предполетный досмотр, или вообще его не проходили, потому что наверняка они не расстаются с оружием: и Пригожин, и особенно Дмитрий Уткин – легенда ГРУ, ВДВ и военной разведки.

Там есть такой нюанс один: самолет перед вылетом проходил незапланированную техническую проверку, по словам погибшей стюардессы. Эти слова они говорила родственникам, которым позвонила перед самым вылетом: «Мы задержимся, потому что какая-то незапланированная проверка …». Мне трудно представить, что Пригожин и особенно Дмитрий Уткин (оба они, честно говоря, гиперпрофессиональные и осторожные люди) могли не обратить внимания на незапланированную техническую проверку и не поменять самолет – это просто невозможно себе представить. Короче, там есть масса вопросов, но ответы на них, если это на самом деле спецоперация, вряд ли будут получены. Я совершенно не исключаю того, что это спецоперация, потому что разбрасываться такими кадрами, как Пригожин и Уткин странно для тех, кто их курирует. А то, что они полностью лояльны к российской власти, нет сомнений у меня. Поэтому, на мой взгляд, либо это конкурентная борьба влиятельных, мощных групп внутри России, которые борются за расстановку позиций в период после Путина, чтобы быть готовым к этой ситуации (Пригожин, конечно, обладал большим силовым ресурсом), либо это постановка и способ уйти из поля внимания всех на свете, включая западных спецслужб, журналистов и так далее.

Хотя и версию о халатности, что сели пьяные и не проверили, баловались гранатой, вероятность которой почти нулевая, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так что да, правильные вопросы вы задаете. Совершенно верно, потому что глобальная мировая война разворачивается: африканский театр действий становится все более актуальным, туда перебрасываются военные силы, Южный Кавказ становится все более горячей точкой. Я считаю, что эскалация армяно-азербайджанского противостояния неизбежна.

Такие люди, как Пригожин и Уткин, как говорится, всегда в строю, если живы. Не исключаю также варианта «мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Слишком много знал, слишком большими независимыми возможностями обладал: биткоины и так далее. Вырвался из-под контроля и поэтому устранили… Но сам способ устранения вызывает вопрос. Это был демонстративный способ устранения, который сразу указал на Путина, на Шойгу, что на мой взгляд, абсолютно невозможно. Это люди совсем другого склада и менталитета. Это сделал кто-то, кто хотел, чтобы все указывало на Путина и Шойгу.

– Вы написали в своем телеграм- канале, что после этого произойдут большие изменения. На ваш взгляд, как изменится конфигурация после «гибели» Пригожина?

– Ну, о том, какая расстановка сил во властных элитах, рано говорить, но ослаблена, безусловно, одна из влиятельных групп, которая держала «Вагнер» как свой силовой ресурс и даже перебросила его в Беларусь, который, на мой взгляд, гораздо ближе к Москве, чем Ростов-на- Дону. В Африке, безусловно, думаю, совсем другие структуры получат контракты по африканским темам, очень перспективным, дорогостоящим, сулящим тем, кто в них участвует, огромные прибыли и богатства. Возможно, вот так вот. Такие перемены я готов описывать, но о серьезных перестановках во власти пока очень рано говорить – это появится не сразу и, очевидно, на глазах у всех. Но характерно, что вчера Сергея Суровикина сняли с должности главнокомандующего воздушно-космическими силами. Не знаю, связаны ли эти два события, надо продумать это до конца. Сейчас надо с холодной головой следить за тем, что происходит, и отсеивать дезинформацию и пропаганду, если мы хотим разобраться. Но мы еще должны понимать, что от нашего разбирательства ничего не зависит в итоге. Но зависит наше внутреннее ощущение себя свободными людьми или рабами, которые съедают все, что нам вскармливают в корытах медийного пространства. Поэтому мы пытаемся во всем этом разобраться. Африканские перестановки они на поверхности, а о перестановках серьезных во власти рано говорить.

Рамелла Ибрагимхалилова