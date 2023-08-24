Маск заявил, что подаст в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд на фонд «Открытое общество» известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова. Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ответ на статью журналиста Бена Скаллана, в которой говорится, что организации, финансируемые фондом Сороса, продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Это, как утверждается в статье, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.

В материале Скаллана сказано, что основанием для таких мер является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местных жителей в этих регионах. По словам журналиста, «дезинформация, разжигающая ненависть», распространяется с целью «оправдания драконовских мер по подавлению свободы слова».