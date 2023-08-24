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Максим Шевченко о гибели Пригожина

Максим Шевченко о гибели Пригожина

Журналист и общественный деятель Максим Шевченко высказал версии гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина.

«Есть и такая версия, как «подготовка к серьезным мирным договоренностям по Украине», иными словами, отказ от «конечных целей денацификации и демилитаризации» в контексте «мир в обмен на землю». <…> Недаром пишут, что вчера Абрамович был в Москве и чуть ли не посещал МО РФ (верить ничему нельзя, разумеется).

«Семейные», безусловно, приветствовали бы такой исход, поскольку он открывает им дорогу к власти.

Пригожин:
а) мог быть проблемой на этом пути, поскольку подчинялся другой группе элит;
б) его реальный или символический уход могли быть фоном для переговоров. Западное общество живет информационными мифами и образами.

Для него Пригожин и Стрелков — это персонажи постоянного сериала в контексте украинских событий, который усиленно транслируют медиа, буквально скручивал их в массовое сознание.

Стрелков исчез из публичного поля, Пригожин тоже. Западным партнерам «семейных» проще продать своим уставшим от украинской войны народам «мирные переговоры» без очевидных «злобных персонажей».

Ну, как вариант… А почему бы и нет? Цена вопроса – северная Евразия со всеми ее богатствами», – написал он в своем Tg-канале.

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