Глава МИД ФРГ разочарована слабым эффектом санкций против РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование тем, что экономические санкции, введенные странами Запада против России за агрессию против Украины, оказались недостаточно эффективными.
«Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так. Потому что логика демократических стран не действует в автократических странах», – приводятся слова Бербок в книге журналиста Штефана Ламби (Stephan Lamby) «Серьезная ситуация. Управление страной во время войны», которая увидела свет в четверг, 24 августа, сообщает DW.
«Мы обнаружили, что при помощи рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся», – сказала глава германской дипломатии.
По данным Ламби, интервью с Бербок было записано им 10 июля 2023 года. Писатель и документалист в сопровождении съемочной группы наблюдал за работой членов «светофорного» правительства Германии со дня принятия ими присяги в бундестаге 8 декабря 2021 года. Ожидается, что итоговый фильм на эту тему будет показан в Германии по телевидению уже после выхода книги – 11 сентября.
«После нападения на Украину западные союзники ввели против России масштабные экономические санкции. Несмотря на это, российская экономика растет, в то время как немецкая экономика в начале года погрузилась в рецессию», – констатируют и авторы агентства dpa. Между тем они указывают и на то, что, по мнению западных экономистов, рост российского ВВП связан в первую очередь с режимом экономики военного времени и масштабным производством вооружений и боеприпасов. «Устойчивым такой рост экономики не является», – подчеркивается в публикации.