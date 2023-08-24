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Ильхам Алиев отказался приниматься главу МИД Бельгии

Ильхам Алиев отказался приниматься главу МИД Бельгии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции, сообщают СМИ.

Известно, что министр иностранных дел Бельгии Хадиджа Лабиб во время своего визита в Армении озвучила заявления, не соответствующие действительности.

Глава МИД Бельгии прибудет сегодня в Азербайджан в рамках визита в регион.

По традиции Ильхам Алиев принимает глав МИД иностранных государств, находящихся с визитом в Азербайджане. Однако  Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции.

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