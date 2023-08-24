Китай потребовал остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

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Китай выступает против сброса Японией в океан воды с АЭС «Фукусима-1» и требует прекратить эти действия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, сообщает ТАСС.

«Несмотря на серьезные сомнения и противодействие со стороны международного сообщества, японское правительство в одностороннем порядке начало сброс воды, загрязненной в результате ядерной аварии на АЭС «Фукусима», в океан. Китай решительно выступает против, решительно осуждает это и уже направил японской стороне официальное представление с требованием прекратить эти неправомерные действия», – приводит его слова Центральное телевидение Китая.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней.