Иэн Бреммер: Смерть Пригожина — свидетельство того, насколько «крайне расчетлив» Путин

490 Просмотров

Американский политолог и глава консультационной фирмы Eurasia group Иэн Бреммер считает, что смерть Евгения Пригожина — если она будет окончательно подтверждена — это свидетельство того, насколько «крайне расчетлив» Путин.

«Он не спешил, он дождался момента, когда он может застать Пригожина в намного более слабой позиции», — сказал Бреммер в эфире Би-би-си.

Бреммеру, по его словам, еще в момент, когда Пригожин, Лукашенко и Путин договорились об условиях прекращения мятежа 23 июня, было вполне ясно, что Пригожину недолго осталось ходить по этой земле.

«Путин дал ему пожить примерно два месяца. Я думаю, это очень отрезвляющий сигнал для всякого в России, кто хотел бы пойти против Путина», — сказал аналитик.