Эрдоган: Крым является частью Украины

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Турция с первого дня не признала незаконную аннексию Крыма, и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент Турции Эрдоган в своем видеообращении по случаю третьего саммита «Крымской платформы» в Киеве.

«Турция не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага. Мы также сохраняем свою позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы заявляем о том, что Крым является частью Украины, на всех площадках, особенно в Организации Объединенных Наций. Обеспечение безопасности и благополучия наших соотечественников, одного из коренных народов Крыма – крымских татар, также является одним из наших приоритетов», – сказал президент.

По его словам, приоритетом Турции является также обеспечение безопасности и благополучия коренных народов Крыма – крымских татар.