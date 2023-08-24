Американка стала женщиной с самой длинной бородой

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Жительница штата Мичиган (США) официально стала обладательницей самой длинной бороды среди женщин в мире. Ее отметили в Книге рекордов Гиннеса, сообщается на официальном сайте справочника.

Специалисты книги рекордов установили, что 38-летняя Эрин Ханикат отрастила бороду длиной в 30 см. Предыдущий рекорд также принадлежал жительнице США — 75-летней Вивьен Уиллер.

Для того, чтобы добиться такого результата, молодая американка не пользовалась бритвой на протяжении двух лет. В пресс-службе книги рекордов отметили, что борода Ханикат растет у женщины естественным образом. Жительница Мичигана с детства страдает синдромом поликистозных яичников — заболеванием, которое провоцирует гормональный дисбаланс и может привести в нарушению менструального цикла, бесплодию и избыточному росту волос.

Волосы на лице у Хиникат начали расти, когда ей было 13 лет. Поначалу она очень стеснялась своей особенности, и, по ее словам, брилась по три раза в день. Она продолжала делать это и будучи взрослой, пока не устала и не приняла себя.

Родственники женщины поддержали ее.

«Я не осознавала, как много дочери приходилось бриться в молодости, и через что ей пришлось пройти ради того, чтобы считать себя красивой. Я рада, что Эрин приняла себя. Я привыкла к ее естественной внешности, и рада, что дочь приняла себя», — рассказала мать женщины.

Представители книги рекордов выразили надежду, что история Хиникат поможет другим женщинам с таким же заболеванием увидеть, что такие люди могут быть приняты обществом и своими близкими вне зависимости от того, бреются они или нет.