В Сети показали обломки самолета Пригожина, видны следы поражения шрапнелью (фото)

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Пилоты разбившегося самолета, где мог находиться Евгений Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях.

Об этом пишет «База» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По словам экспертов это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро», – пишет издание.

Как сообщает «Астра», в Сети также появилось фото обломков самолета со следами поражения шрапнелью ракеты ПВО.

В разбившемся самолете должны были быть Пригожин, Дмитрий Уткин, оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана, сообщает «Фонтанка».